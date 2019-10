Tuttosport - Nuovo stadio, aumenta il nervosismo di Milan e Inter

Il quotidiano Tuttosport dedica ampio spazio alla questione stadio, argomento che sta tenendo banco nelle ultime settime. Il numero crescente di ostacoli politici e burocratici - si legge - sta alimentando il nervosismo di Milan e Inter, che al momento non sembrano prendere in considerazione le ipotesi di rifunzionalizzare il Meazza. La conseguenza potrebbe essere il ritorno di fiamma per l’area ex Falck di Sesto San Giovanni.