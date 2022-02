Tuttosport - Obiettivo Kessie: l'Inter tenta un Calhanoglu-bis

Dopo Calhanoglu, l'Inter ha messo gli occhi su un altro giocatore del Milan in scadenza: l'ivoriano Franck Kessie. Come riporta Tuttosport, il club nerazzurro deve insistere sui parametri zero perché Suning, che ha risolto i problemi di liquidità a medio termine, non può permettersi esborsi significativi per i cartellini. Marotta, dunque, sta valutando l'opzione Kessie, ma deve ponderare bene le richieste dell’entourage del giocatore, che vanno ben oltre i 7 milioni netti includendo i bonus.