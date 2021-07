Tuttosport - Parma, Giuseppe Pezzella nel mirino della Sampdoria. Era stato accostato al Milan

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la Sampdoria starebbe pensando a Giuseppe Pezzella in caso di addio di Tommaso Augello. Il terzino sinistro del Parma nei giorni scorsi era stato accostato anche al Milan, che con la vicinissima chiusura dell'affare Ballo-Touré sembra aver chiuso la pratica per il vice Theo Hernandez.