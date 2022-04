Tuttosport - Per l'attacco spunta l'ipotesi Zaniolo. Concorrenza Juve

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la nuova proprietà araba sempre più vicina a insediarsi negli uffici di via Aldo Rossi, impazzano le suggestioni di mercato per l'estate. Secondo quanto riferisce Tuttosport, tra i tanti nomi per rinforzare l'attacco rossonero la prossima stagione, ci sarebbe anche quello di Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma in estate. Sul giocatore però ci sarebbe già in forte pressing la Juventus.