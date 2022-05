Tuttosport - Per rinforzare trequarti e fascia destra in un colpo solo c'è De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan dovrà sicuramente intervenire sul reparto offensivo nel mercato che si aprirà il prossimo luglio. Non solo per quanto riguarda il centravanti, con Origi ormai a un passo, ma soprattutto per quello che riguarda trequarti e fascia destra. In questo senso un nome papabile e sfizioso che potrebbe ricoprire entrambe le posizioni è quello del classe 2001 belga Charles De Ketelaere, in forza al Bruges. Il talento 21enne è valutato circa 40 milioni e, soprattutto se Red Bird dovesse aumentare il budget per il mercato, potrebbe essere un nome a cui fare attenzione. Lo riporta oggi Tuttosport.