Personalità, esperienza, mentalità vincente. Con Giroud il Milan va sul sicuro. Il club sta per regalare a Pioli un vice Ibra di assoluto spessore. Come riporta Tuttosport, il francese non potrà mai essere considerato una semplice riserva, bensì un co-titolare che Stefano Pioli potrà chiamare in causa sia dall’inizio sia a gara in corso.