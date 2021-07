Tuttosport presenta Ballo-Touré: "Mollato dal PSG, esploso nel Lille"

L'edizione odierna di Tuttosport presenta questa mattina Fodé Ballo-Touré, ultimo colpo di mercato del Milan: "Mollato dal PSG, esploso nel Lille". Il terzino senegalese, arrivato in rossonero come vice Theo Hernandez, è cresciuto nel settore giovanile dell’Eragny, dove viene notato dal PSG che però lo molla prima di farlo esordire in prima squadra. La sua esplosione avviene successivamente al Lille, dove gioca una sola stagione prima di passare al Monaco.