Tuttosport: "PSG, assalto a Milano per Leao e Skriniar"

"PSG, assalto a Milano: Leao e Skriniar non rinnovano" scrive Tuttosport stamani in edicola. Il Chelsea ora ha in mano Nkunku del Lipsia e non è chiaro se tenterà ancora la scalata a Leao, attenzione però al PSG che potrebbe lanciare l'assalto al portoghese del Milan con Campos che nel 2018 portò Rafa al Lille, appena liberatosi dallo Sporting. "Difficile, se non impossibile che il Milan valuti un’offerta già a gennaio, ma a fine stagione la situazione potrebbe essere diversa. Molto, se non tutto, passerà ovviamente dal rinnovo di Leao il cui contratto scade nel 2024" scrive il quotidiano. Rinnovo complicato tra l'Inter e Skriniar, dopo la gara di domani a Barcellona, Marotta e Ausilio organizzeranno un incontro con il suo agente. Senza l'accordo non è da escludere una cessione dello slovacco a gennaio con il PSG che continua a seguire la vicenda interessatissimo.