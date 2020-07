Tuttosport - Rabbia Ibra: autocritico ma anche polemico con i compagni

Contro il Napoli, al momento della sostituzione, Ibrahimovic ha manifestato un certo disappunto. Lo svedese, uscendo dal campo, ha scagliato una bottiglietta vicino alla panchina prima di andarsi a sedere. Come riporta Tuttosport, sono molteplici i motivi che lo hanno portato ad avere quella reazione. Ibra era arrabbiato prima di tutto con se stesso per la deludente prestazione offerta. Non solo: Zlatan era convinto che il Milan potesse vincere a Napoli e non ha gradito gli errori commessi dai compagni in occasione del gol del 2-1 di Mertens. Ora deve resettare tutto e far sì che quella furia agonistica possa aiutare positivamente la squadra.