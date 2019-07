Cutrone è il primo giocatore sacrificato dal Milan per dare il via alla rivoluzione di Giampaolo, Maldini e Boban. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sulle strategie del club rossonero. Con la cessione del giovane attaccante, i vertici di via Aldo Rossi piazzeranno un’importante plusvalenza. Il bomber - si legge - è molto contrariato, ma non ha potuto fare altro che accettare.