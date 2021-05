Tuttosport - Romagnoli, voglia di riscatto tra Milan e Nazionale

In attesa di capire se giocherà dall’inizio contro la Juventus, a Romagnoli le motivazioni non mancano. Come riporta Tuttosport, il fatto di aver perso la titolarità lo ha spinto a una reazione d’orgoglio negli allenamenti per provare a ristabilire le gerarchie. Inoltre, alla luce dell’allungamento delle rose per l’Europeo, vuole provare a convincere Mancini a riportarlo nel gruppo azzurro. Stimoli importanti, dunque, che daranno a Romagnoli quella volontà di dimostrare che il periodo negativo è alle spalle.