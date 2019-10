Tuttosport: "Sì al nuovo stadio, ma San Siro non muore"

Il Consiglio comunale ha votato il pubblico interesse sul progetto ci costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. I due club, però, come riporta Tuttosport, non possono concedersi un’esultanza sfrenata perché non sono pochi i vincoli contenuti nel documento approvato. Il più consistente è quello di considerare superata l’ipotesi di abbattimento di San Siro. Ora spetterà alla Giunta definire esattamente quale nuova funzione dovrà svolgere il Meazza, trovando un accordo con Milan e Inter.