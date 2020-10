Tuttosport: "Spadafora minaccia Cristiano Ronaldo e la Serie A"

"Spadafora minaccia Cristiano Ronaldo e la Serie A" scrive Tuttosport in edicola stamani. Il Ministro dello Sport Spadafora, intervenuto a L'Aria che Tira su La 7, ha lanciato un grido d'allarme: "Ce la possiamo fare ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbiamo certezze, né sulla Serie A né su altri aspetti. La Lega deve trovare un piano B e un piano C". Non è mancato poi un attacco a Cristiano Ronaldo: "Questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto. In realtà ha violato il protocollo andando in Nazionale e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo" La Juve, scrive il quotidiano torinese, "ha segnalato all'ASL torinese l'uscita dalla bolla di CR7, Dybala, Bentancur, Cuadrado e Danilo che lunedì 5 hanno raggiunto i ritiri delle rispettive nazionali". Infine sulla bolla stile NBA ha detto: "Quando ci sono stati vari casi nei giorni scorsi ho parlato del protocollo, che prevede già una bolla, ma se società e calciatori non lo rispettano non possiamo farci nulla".