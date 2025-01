Tuttosport su Conceiçao: "Si chiama Sergio, sembra Mou"

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così su Conceiçao: "Si chiama Sergio, sembra Mou". Il tecnico portoghese, arrivato a fine dicembre sulla panchina del Diavolo al posto dell'esonerato Paulo Fonseca, ha messo in riga dirigenti e giocatori, smontando l’idea giochista al Milan. Il suo calcio è fatto di solidità e concretezza: "Tiki-taka e possesso palla non mi interessano, conta vincere".

Con colpevole ritardo, la società ha consegnato le chiavi di Milanello al “sergente di ferro” che i tifosi volevano già in estate dopo l’addio di Pioli. Per modi da duro e parole senza peli sulla lingua, Conceiçao ricorda un altro allenatore portoghese transitato a trenta chilometri di distanza ad Appiano Gentile, una quindicina di anni fa, vale a dire José Mourinho. Quante analogie con l'ex Inter anche nella gestione della comunicazione.