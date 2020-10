Tuttosport sul Milan: "Leader in Europa: la bella gioventù è solo rossonera"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così sul Milan questa mattina: "Leader in Europa: la bella gioventù è solo rossonera". Secondo l'ultimo studio del Cies (International Centre for Sports Studies), quella milanista è la squadra più giovane dei cinque maggiori campionati europei con un'età media di 24,5 anni. In questa speciale classifica, il Milan precede tre club francesi (Monaco, Reimse e Saint Etienne) e due tedeschi (Stoccarda e Lipsia).