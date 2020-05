Tuttosport sul Milan: "Pioli ricomincia da tre"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 15, al Milan con il titolo seguente: "Pioli ricomincia da tre". Mentre la società si concentra sulla prossima stagione, il tecnico pensa a come chiudere al meglio questo campionato. I suoi fedelissimi sono anche i meni sicuri di restare: futuro incerto per Donnarumma e Ibrahimovic, ma anche Romagnoli deve firmare il rinnovo del contratto per non finire subito sul mercato.