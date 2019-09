L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in merito alla squadra femminile rossonera: "Milan d'attacco targato Ganz". La formazione milanista ha iniziato alla grande il campionato, vincendo 3-0 sul campo della Roma. Ottimo debutto in panchina per l'ex attaccante rossonero, Maurizio Ganz, che in estate ha preso il posto di Carolina Morace.