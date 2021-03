Tuttosport: "Theo Hernandez e Calhanoglu, amici ritrovati"

L’emergenza in casa Milan c'è ancora, ma non sarà come a Manchester. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sui rossoneri in vista della gara contro il Napoli. Pioli potrebbe riabbracciare qualche suo titolare. Sono quasi certe le presenze di Theo Hernandez e Calhanoglu: entrambi sono tornati a lavorare in gruppo con il gruppo e, salvo controindicazioni, saranno in campo domenica sera a San Siro.