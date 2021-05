Tuttosport - Tira e molla Calhanoglu: Milan scontento

La permanenza al Milan di Calhanoglu è ancora incerta. Il club rossonero ha proposto un rinnovo a 4 milioni (più bonus), ma l’agente del turco ne vuole almeno 5. L’accordo potrebbe dipendere dalla qualificazione in Champions, ma non è detto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, questo tira e molla ha finito per snervare i tifosi, ma anche i dirigenti, non contenti di dover persuadere un giocatore così a lungo