Tuttosport titola così: "Lo stadio è una lotta politica"

Altra tematica centrale inerente al Milan in questi giorni, è quella che riguarda il capitolo stadio. L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Tra l'idea San Siro e l'ipotesi Sesto: lo stadio è una lotta politica". Non solo per quanto riguarda i due sindaci, Sala a Milano e Di Stefano a Sesto che, ovviamente, guardano agli interessi dei propri comuni (questo weekend da monitorare le elezioni di Sesto San Giovanni). Ma anche a un livello superiore. Sia Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che Matteo Salvini si sono schierati in maniera netta: i due tra l'altro sono tifosi rossoneri dichiarati. Il primo ha detto a metronews.it: "Se il Milan o l'Inter lo decidessero, Sala potrebbe dare via libera quasi immediatamente". Il secondo ha rincarato sempre alla stessa testata: "Se Milano non vuole lo stadio, andremo tutti a Sesto San Giovanni a vedere le partite".