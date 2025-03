Tuttosport titola: "Loftus-Cheek è al bivio"

"Loftus-Cheek è al bivio": titola così questa mattina Tuttosport che parla del centrocampista rossonero che è rientrato in campo nell'ultimo match contro il Como a San Siro prima della sosta per le nazionali. A causa di diversi problemi fisici, l'inglese non sta purtroppo riuscendo a ripetere la scorsa stagione ed ora si trova davanti ad un bivio: in questo finale di stagione sarà una risorsa in più per il Milan e per Sergio Conceiçao o sarà solo un graduale avvicinamento all'addio?

Le parole di Conceiçao su Loftus-Cheek

Alla vigilia del match contro il Como, Sergio Conceiçao ha parlato così di Loftus-Cheek in conferenza stampa: "Non l'ho mai avuto per gli infortuni, ora sta al 100%. Non è ancora pronto per i 90 minuti, ma mi piace molto. È un centrocampista molto forte, arriva bene nell'area avversaria. Fisicamente è un mostro, spero di averlo a disposizione in questo finale di campionato. L'anno scorso ha fatto 10 gol, è un box-to-box di grandissima qualità".