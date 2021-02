Tuttosport titola: "Pioli come Sacchi: svolta a Belgrado"

"Pioli come Sacchi: svolta a Belgrado": titola così questa mattina in vista del match di domani del Milan contro la Stella Rossa, valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. I rossoneri saranno impegnati dalla città in cui è partita la corsa della squadra di Sacchi verso la prima Coppa dei Campioni dell'era Berlusconi. Stefano Pioli si augura che possa essere di buon auspicio.