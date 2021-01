"Tomori scatta subito: in panchina a San Siro". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dell’ultimo colpo di mercato rossonero. "Primo giorno di Milan - si legge - per il difensore in prestito dal Chelsea", il quale sarà già "a disposizione di Pioli" per il match di oggi contro l’Atalanta. Il giovane centrale "ha scelto il numero 23".