Tuttosport - Torino, si inserisce anche l'Inter nella corsa a Belotti

Andrea Belotti potrebbe lasciare il Torino. L'attaccante granata è in scadenza a giugno ma le trattative per il suo rinnovo non hanno portato a dei risultati. Per questo motivo sul classe '93 rimangono vigili diverse società fra cui anche il Milan, alla ricerca di un centravanti. Secondo quanto riferito da Tuttosport però l'Inter si sarebbe inserita nella corsa al numero nove, con l'obiettivo di prenderlo persino a gennaio come alternativa a Dzeko.