Tuttosport - Troppi infortuni, il Milan prova a capire perché

La questione infortuni continua a tenere banco in casa Milan, visti i continui stop. Come riporta Tuttosport, e dei 38 casi che si sono verificati fino ad oggi, circa 18 possono essere catalogati come muscolari. Troppi, decisamente troppi per una squadra che punta su un gioco intenso e dispendioso. Sono diversi i fattori che vengono presi in esame a Milanello: tra questi c’è anche una possibile predisposizione muscolare di diversi giocatori a farsi male a causa anche di ritmi quasi mai sostenuti in carriera. La speranza, ovviamente, è che la situazione possa migliorare e che Pioli e la squadra possano avere un po’ di pace nella seconda e decisiva parte della stagione.