"Vai Milan, tre punti per la fuga": apre così questa mattina Tuttosport le pagine interne sul Milan. Con un successo stasera contro la Roma, i rossoneri potrebbero piazzare la prima mini fuga e staccare di quattro punti le inseguitrici in classifica. "Ho chiesto alla squadra di avere ambizione" le parole di Pioli ieri in conferenza stampa.