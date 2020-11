Tuttosprort - Milan, Bennacer e Castillejo dovrebbero recuperare per giovedì

Nella lista dei convocati per la sfida di ieri contro la Fiorentina, non erano presenti Ismael Bennacer e Samu Castillejo: l'algerino è rimasto a riposo a causa di un affaticamento, mentre lo spagnolo è alle prese con una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Secondo Tuttosport, le loro condizioni non preoccupano ed entrambi dovrebbero tornare a disposizione di Pioli per il match di giovedì contro il Celtic in Europa League.