U21, Italia-Polonia: le pagelle di Cutrone

Contro la Polonia, Cutrone non ha disputato la sua miglior partita in azzurro. La squadra non lo ha messo nelle condizioni di nuocere agli avversari, questo va detto, ma il giovane attaccante del Milan ha faticato a trovare la giusta posizione in campo. Questa mattina i principali quotidiani - sportivi e non - hanno evidenziato le difficoltà del milanista. Ecco i voti.

Gazzetta: 5

Tuttosport: 5.5

Corriere della Sera: 5.5

Il Giornale: 5.5

La Repubblica: 5.5

La Stampa: 6