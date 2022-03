U21, Nicolato: "Tonali in nazionale maggiore ci gratifica"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa della vigilia rispetto alla gara contro la Bosnia, decisiva per staccare un pass per gli Europei di categoria, Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha parlato anche dell'impiego con la Nazionale maggiore di Sandro Tonali e Giacomo Raspadori. Giocatori sui quali non potrà contare per l'impegno - abbastanza irrilevante - con la Nazionale maggiore: "È una cosa che ci gratifica molto, tanti giudicano i risultati, se andiamo agli Europei e quanta strada facciamo. Ma nella mia analisi conta di più preparare un giocatore per la Nazionale".