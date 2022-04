Ucraina, gli chef di Serie A e Serie B organizzano una cena di beneficenza

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una Beneficena per l'Ucraina. Questo quanto organizzato dagli chef di Serie A e B come annunciato da un comunicato della Sampdoria sul proprio sito ufficiale: "Una serata unica, storica nel suo genere. Nel segno di una cena di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla popolazione ucraina. Si chiama Beneficena ed è un eccezionale evento enogastronomico, in programma martedì 12 aprile alle ore 20.00 nel ristorante genovese Capricci. La partita nella partita? La sfida ai fornelli che vedrà impegnati gli chef ufficiali delle squadre di Serie A e B, a base di profumi deliziosi e piatti regionali tipici del territorio dei club di appartenenza.

Una iniziativa che sarà ospitata dalla chef resident del locale Luisa Vario per sostenere l’attività, i viaggi e le consegne di beni di prima necessità da parte dell’Associazione Pokrova con sede a Genova. Oltre alla Sampdoria, con lo chef Mauro Forte, tanti i club che hanno aderito: Atalanta (Gabriele Calvi), Bologna (Mirko Gadignani), Cagliari (William Pitzalis), Genoa (Evgeny Sergeev), Inter (Marco Speranza), Milan (Giulio Lombardoni), Parma (Luciano Ravasini), Torino (Domenico Massasso). Altre grosse sorprese sono in cottura. Per partecipare alla cena (costo 80 euro a testa) è necessaria la prenotazione (010 391290)".