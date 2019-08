Udinese, Lasagna: "Dobbiamo girare pagina e pensare a domenica"

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, è intervenuto a Udinews Tv dopo il match contro il Sudtirol: "Sono contento per il gol e perché volevamo fortemente passare il turno, anche se non è stato per nulla facile, ma quello che conta è il risultato. Loro stavano molto bassi ed è stato difficile trovare le linee di gioco. Trovando gli spazi nel secondo tempo siamo riusciti a vincere la partita. Personalmente non sono ancora al cento per cento, ma comincio a stare meglio, così come la squadra che comincia a mettere minuti nelle gambe e trovare continuità. Ora dobbiamo girare subito pagina e pensiamo ai tre punti di domenica, che saranno difficili da conquistare, ma noi davanti al nostro pubblico di sicuro ce la metteremo tutta".