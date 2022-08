Udinese, Masina: "Il Milan ha dimostrato di essere in forma"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Adam Masina, difensore dell'Udinese, è intervenuto nel corso della visita alla Campagna abbonamenti del club soffermandosi sulla gara persa sabato scorso a San Siro contro il Milan: "Sicuramente da Milano mi porto dietro una piccola soddisfazione, però purtroppo non ho potuto godere appieno visto il risultato finale. Manteniamo il nostro spirito di andare in campo sempre per provare a vincere, in ogni occasione. Purtroppo, il Milan in questo momento qui ha mostrato di essere in forma e noi qualche sbavatura di troppo l'abbiamo fatta ma vogliamo subito tornare sulla retta via".