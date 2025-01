Udinese, Okoye momentaneamente escluso dai registrati per la Serie A

Cambio in lista per la Serie A per quanto riguarda l'Udinese, che toglie dall'elenco dei 25 giocatori registrati per il massimo campionato il portiere Maduka Okoye, attualmente ai box, e inserisce al suo posto l'ultimo arrivato Egil Selvik. Nulla di definitivo, comunque: nel corso delle finestre di mercato la suddetta lista può essere continuamente modificata, fino al momento della chiusura delle trattative e quindi del definitivo deposito dei nominativi.

La scelta, si legge sul portale specializzato Tutto Udinese, probabilmente è stata fatta per il momento che sta vivendo il portiere nigeriano. Okoye, infatti, è alle prese con l'infortunio al polso che l'ha costretto all'operazione e che potrebbe tenerlo fuori anche fino a fine stagione; vi sono poi i problemi giudiziari emersi dopo l'avvio dell'inchiesta su calcioscommesse che l'hanno visto coinvolto.