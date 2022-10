MilanNews.it

Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, ha parlato così a Radio Rai nella trasmissione "Radio Anch'io Sport" della lotta al vertice in Serie A: "È una bella competizione fra 4-5 squadre, vedremo come andrà fino alla pausa per il Mondiale. Il Napoli è in grande salute, così come il Milan. Ovviamente c'è anche l'Udinese!".