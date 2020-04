Uefa, Ceferin: "Champions ed Europa League entro il 3 agosto"

"Il tre agosto tutto deve essere tutto finito, sia in Champions che in Europa League. La situazione è straordinaria ma possiamo giocare nelle stesse date dei campionati locali, agli stessi orari; dobbiamo essere flessibili". Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, in un'intervista alla tv tedesca ZDF.

Sul format della competizione: "Si giocare con il sistema attuale o anche in gara secca col sorteggio della squadra che gioca in casa, o in campo neutro".

Ceferin ha poi aggiunto:

Prima del calcio, ovviamente, viene la salute collettiva, messa a dura prova dall'emergenza coronavirus. "L'unica decisione sbagliata sarebbe quella di giocare in un modo che metta in pericolo la salute di giocatori, tifosi, arbitri ... Ma se è sicuro e la salute non è in pericolo, non vedo alcun problema. Lo sport porta energia, abbiamo bisogno dello sport. Le persone sono nervose e ansiose. Il calcio è un settore serio, è importante per le persone, anche se i supereroi al momento sono i dottori e gli infermieri".

La Uefa sta lavorando sodo con le altre Federazioni e i club per portare a termine la stagione. "Abbiamo diversi piani per riavviare la Champions e l'Europa League a maggio, giugno, luglio o nel caso non tornassimo in campo di nuovo . C'è un gruppo di lavoro tra Uefa, campionati e club. Se le autorità non ci consentiranno di giocare, non potremo farlo. Dipendiamo dai governi nazionali. In ogni caso è meglio a porte chiuse e in televisione, il calcio è ciò che la gente vuole"