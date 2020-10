UEFA, Ceferin: "Contrario alla Superlega, un'invenzione italiana"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è intervenuto nel corso di un intervento a SportLab e ha parlato di Europei e di Superlega.

Sugli Europei: "Rinviare Europei per la pandemia? Dobbiamo essere ottimisti, sono sicuro che concluderemo i campionati e giocheremo l’Europeo. La domanda sarà se giocheremo con spettatori o senza. Giocare la Nations League nonostante la pandemia in corso è stata la scelta giusta. Siamo sempre ottimisti, altrimenti ad agosto non avremmo potuto concludere la Champions maschile, quella femminile, l’Europa League e la Youth League".

Su una nuova emergenza: "Sono sicuro che non si ripeterà: l’unico interrogativo che ci stiamo ponendo è se giocheremo in presenza di spettatori. Ma il nostro protocollo funziona. Avere 13 calciatori a disposizione per una partita è un numero molto stretto, è vero, ma i problemi sono altri: gli stadi vuoti, la quarantena, i test praticamente ogni giorno. L’alternativa è chiudere tutto, ma il mondo non si può fermare".

Sulla Superlega: "Si tratta di un’invenzione italiana, non è una nostra proposta. Sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club. Non è una discussione seria: questa decisione ucciderebbe il calcio, sono fortemente contrario".