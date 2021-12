Uefa, comunicata la necessità di rivedere le regole del FairPlay Finanziario

Il Comitato Esecutivo della UEFA, si legge sul sito della massima organizzazione calcistica europea, si è riunito ieri per deliberare in merito a diverse rilevanti questioni sul futuro del pallone. Questo il comunicato apparso su uefa.com:

Strategia Calcio e Sostenibilità 2030

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato la nuova Strategia Sostenibilità Calcio 2030 - ‘Strength through Unity’. La strategia è un impegno a lungo termine da parte della UEFA che, in stretta collaborazione con vari portatori di interesse, le consentirà di ispirare, attivare e accelerare un'azione collettiva su pratiche di responsabilità sociale e rispetto dell'ambiente nel contesto del calcio europeo. La strategia intende mobilitare federazioni, leghe e club per adottare un approccio comune attraverso obiettivi e KPI chiaramente definiti, in modo da investire sulla futura prosperità del calcio. Questa settimana saranno pubblicate informazioni dettagliate sulle politiche e sugli obiettivi della strategia.

Piano di ripresa del calcio europeo per club

Oggi, il Comitato Esecutivo UEFA ha ricevuto un aggiornamento sul Piano di ripresa del calcio europeo per club, che cerca di utilizzare i proventi delle competizioni UEFA come garanzia per consentire ai club di avere liquidità nei prossimi anni. Il programma di finanziamento non prevede scambi di azioni per le competizioni UEFA per club. Su richiesta e in consultazione con la European Club Association, la UEFA ha cercato metodi per alleggerire parte delle differenze di incassi dovute al Covid-19, fornendo allo stesso tempo una soluzione di finanziamento sostenibile e a lungo termine ai club. Partendo da un importo iniziale di circa due miliardi di euro, il programma di finanziamento dovrebbe crescere nel tempo. Maggiori informazioni sul piano di ripresa saranno disponibili a breve.

Aggiornamento sul fair play finanziario

Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sulle regole del fair play finanziario e sulla necessità di rivederle, per affrontare le nuove sfide e aumentare la sostenibilità finanziaria dei club europei pesantemente colpiti dalla pandemia. È stato proposto un pacchetto di misure per garantire la sostenibilità finanziaria del settore tenendo conto della nuova realtà calcistica. Le consultazioni con tutte le parti interessate sono tuttora in corso.