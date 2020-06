UEFA, il Marsiglia viola il Settlement Agreement: le sanzioni al club

Secondo quanto riportato su Twitter da Tariq Panja, giornalista del New York Times, la UEFA avrebbe multato il Marsiglia con 3 milioni di euro e con il 15% dei futuri incassi derivanti dalla partecipazione alle coppe europeee per le prossime due stagioni. Il club francese, che è stato sanzionato per il mancato rispetto del Settlement Agreement, vedrà anche il numero dei calciatori da poter inserire nelle liste UEFA fino alla stagione 2021-2022 compresa: da 25 a 23