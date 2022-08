UEFA, nei prossimi giorni previsto un comunicato unico in cui verranno annunciate le misure disciplinari nei confronti di 15 top club europei

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Secondo Sky Sport sono Inter, Roma, Juventus e Milan i quattro club italiani sotto l’attenzione della UEFA in conseguenza dei risultati finanziari ottenuti nell’ultimo triennio. Nei prossimi giorni l’ente calcistico pubblicherà un comunicato unico in cui verranno annunciate le misure disciplinari nei confronti di 15 top club europei, tra cui PSG, Marsiglia, Monaco, Barcellona, Arsenal e Besiktas. I club interessati sono stati contattati, riporta Sky, e i vari Settlement Agreement sono nell’ultima fase di stesura, ma non ancora firmati.

Queste misure disciplinari non sono di certo un fulmine a ciel sereno: a Inter e Roma verrà comminata una multa, oltre che una limitazione al numero di giocatori iscrivibili ad una competizione UEFA. Per Milan e Juventus invece è prevista solo una limitata sanzione economica.

Club e UEFA si incontreranno nei prossimi giorni a Istanbul: il board dell’ECA infatti si riunirà in Turchia poche ore prima dei sorteggi della fase a gironi di Champions League del 25 agosto.