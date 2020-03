UEFA, rinviati i match di Champions League ed Europa League della prossima settimana

La notizia era già nell'aria nelle ultime ore, ma ora è arrivata anche l'ufficialità da parte dell'UEFA: i match di Champions League ed Europa League in programma la prossima settimana sono rinviati a data da destinarsi. Posticipate anche le sfide di Youth League.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: