ufficiale Daniel Maldini al Monza in prestito fino al 30 giugno 2024

Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. Di seguito il comunicato integrale diramato questa mattina dalla società brianzola: "Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Milano l’11 ottobre 2001, cresce nelle giovanili del Club rossonero con cui esordisce in Serie A a 18 anni, il 2 febbraio 2020 a San Siro contro l’Hellas Verona. Nella stagione successiva viene aggregato stabilmente alla Prima Squadra con cui colleziona 5 presenze in Serie A e anche 4 in Europa League.

Il Monza è nel suo destino, perché il 5 settembre 2020 segna proprio ai biancorossi il suo primo gol col Milan, nell’amichevole di San Siro. Talento e freschezza: la sua crescita è costante. Il 15 settembre 2021 esordisce in Champions League ad Anfield contro il Liverpool e dieci giorni dopo segna la sua prima rete in Serie A sul campo dello Spezia, all’esordio da titolare in campionato. Chiude la stagione 2021-22 con la vittoria dello Scudetto e 13 presenze complessive. Nell’estate 2022 si trasferisce in prestito allo Spezia dove gioca 20 partite tra Serie A e Coppa Italia segnando 3 reti. Nella prima parte della stagione 2023-24 veste la maglia dell’Empoli, che lascia ora per cominciare la sua nuova avventura al Monza"

IL COMUNICATO DELL'AC MILAN

AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Daniel Maldini all'Empoli FC. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo temporaneo all'AC Monza fino al 30 giugno 2024.

Il Club rossonero augura a Daniel le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva.