ufficiale inizia oggi il calciomercato. Trattative aperte fino al 30 agosto

vedi letture

Oggi 1° luglio si apre ufficialmente la finestra estiva di calciomercato. Con l'inizio della stagione 2024/2025 che comincia anch'essa formalmente oggi, sarà da oggi possibile depositare i primi contratti per i quali è già stato raggiunto un accordo nelle scorse settimane. Inoltre tutti i giocatori con contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e ancora senza una squadra sono adesso svincolati e liberi di firmare con chi vogliono. Nel Milan, da oggi, quattro calciatori non fanno più parte della rosa in via ufficiale: Olivier Giroud, Simon Kjaer, Antonio Mirante e Mattia Caldara.

Quest'anno il mercato si concluderà un po' prima rispetto al solito. Le trattative in entrata, in Italia, saranno permesse fino al 30 agosto, qualche ora prima rispetto alle ultime edizioni quando la finestra si era conclusa il 31 o addirittura nei primi giorni del mese di settembre. Come ormai abitudine il campionato comincerà a mercato ancora aperto: la prima partita della nuova Serie A è fissata per i weekend del 17 agosto e il 24, una settimana dopo, si scenderà già in campo per la seconda giornata.