Ufficiale, Sergio Ramos al PSG fino al 2023

Come comunicato sui social del club parigino, Sergio Ramos giocherà nel PSG per due stagioni. Lo spagnolo ex Real Madrid ha firmato un contratto fino al 2023. Dopo ben 16 stagioni giocate con i Blancos, Sergio Ramos si è liberato a zero dal club di Florentino Perez, per iniziare la nuova esperienza ai piedi della Torre Eiffel. Considerato uno dei difensori più forti di sempre, con il Real Madrid ha vinto tanto, giocando in totale 671 partite e segnando la bellezza di 101 gol.