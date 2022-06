Ugo Conti difende Gattuso: "E' mio amico stretto. Un uomo retto e una persona perbene"

MilanNews.it

L'attore Ugo Conti è intervenuto in un'intervista su @ltropensiero.net per parlare di Rino Gattuso, che è stato suo testimone di nozze, e difenderlo da alcune accuse che sono piovute nei confronti dell'ex leggenda del Milan. Conti conosce Gattuso da una vita: "E' mio testimone di nozze. Ci siamo conosciuti più di 20 anni fa quando lui arrivò al Milan, il fotografo del mensile del club mi portò a Milanello, mi mise la maglia rossonera poi ci immortalò insieme, perché ci somigliamo parecchio. Da allora è nata un’amicizia intima: chiamò me e la mia band per suonare al matrimonio di suo cugino Salvatore; mi invitò a giocare una partita di beneficenza a Corigliano Calabro, il suo paese; ho conosciuto bene i suoi genitori, la sua povera sorella, parenti e amici. La moglie e i figli. Non ci sto che venga trattato così”. In particolare Conti ha sottolineato le qualità del suo amico: "Inconcepibile che un uomo retto, una persona perbene come Rino Gattuso si trovi coinvolto in una vicenda così profondamente ingiusta".