Ulivieri risponde a Sacchi: "Non c'è attività più democratica dell'allenatore di Serie A"

Ha preso campo negli ultimi giorni la polemica lanciata da Arrigo Sacchi intorno alla funzione del centro tecnico federale di Coverciano. Alle accuse dell'allenatore ex Milan, ha risposto Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ulivieri, sul tema dei tecnici privi di un passato da calciatore professionista che sarebbero penalizzati, ha detto: “Non c'è tutto questo squilibrio perché contribuiscono anche merito e fortuna. Poi entra in gioco il libero mercato: se un club punta su un nome, è anche per la possibilità di scelta. Non è Coverciano che dà questo indirizzo ma il mercato. Non c'è attività più democratica dell'allenatore di Serie A. Puoi anche avere un grande nome ma senza risultati torni indietro. Andrea Pirlo alla Juventus doveva allenare l'U23, gli eventi gli hanno consegnato la prima squadra e ora è ripartito dalla Turchia”.