Ultim'ora clamorosa: la Juve sta pensando di esonerare Allegri già oggi

vedi letture

Secondo quanto riportato da SkySport, la Juventus "sta pensando - si legge sul sito gianlucadimarzio.com - di chiudere il rapporto con Allegri già oggi (16 maggio) e quindi prima della naturale scadenza del contratto. La Juventus al momento sta riflettendo su un'interruzione anticipata del rapporto".

COSA È SUCCESSO NELLA FINALE DI COPPA ITALIA

L'agenzia di stampa LaPresse ha denunciato un danno provocato da Massimiliano Allegri nel finale della sfida di ieri, decisiva per il trionfo in Coppa Italia, tra Juventus e Atalanta.

Dopo l'espulsione subita con tanto di scamiciata davanti agli arbitri e alla tribuna MOnte Mario, il tecnico bianconero "si è scagliato - si legge su SportFace - anche contro una procuratrice federale e preso dalla concitazione ha scalciato danneggiando irrimediabilmente delle luci di un set di fronte all’ingresso negli spogliatoi, allestite dagli operatori di LaPresse per un fotoshooting per l’agenzia di stampa e per la Serie A. La Juventus successivamente ha chiesto agli operatori se servisse un rimborso per i danni causati".

LA LITE CON VACIAGO

Ieri sera a Roma, allo Stadio Olimpico, la Juventus ha battuto l'Atalanta per 1-0 grazie al gol dopo 4 minuti di Vlahovic, conquistando così la sua quindicesima Coppa Italia. Una serata non banale per Max Allegri che prima, nei minuti finali, ha dato sfogo alla sua tensione facendosi espellere per proteste eccessive nei confronti dei direttori di gara (con tanto di giacca e cravatta lanciate per aria) e poi è uscito dal campo gridando all'indirizzo di Rocchi, il designatore arbitrale. Nella conferenza stampa finale, dopo i festeggiamenti in cui sembrava essere tornato il sereno, Allegri ha poi attaccato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Scrive così Vaciago questa mattina su Tuttosport ricostruendo l'avvenimento: "Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me. «Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società». A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale» e altre amenità del repertorio della rissa da bar".