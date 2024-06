Ultima amichevole del Portogallo prima di Euro2024: Leao probabile titolare

vedi letture

Manca sempre meno all'inizio dei Campionati Europei in Germania. La gara inaugurale tra i padroni di casa e la Scozia è prevista per venerdì 14 giugno. Intanto si giocano gli ultimi test in preparazione del torneo. A scendere in campo questa sera, alle 20.45 all'Aveiro Municipal Stadium, sarà il Portogallo che ospita l'Irlanda, che ha mancato la qualificazione alle fasi finali del torneo. Ultima amichevole dunque per Rafael Leao che è destinato a essere uno dei protagonisti della nazionale lusitana nel prossimo mese.

Secondo quanto riportato da O Jogo questa mattina, Leao dovrebbe partire titolare questa sera contro l'Irlanda. L'attaccante rossonero dovrebbe essere schierato sulla consueta fascia sinistra, completando un reparto offensivo formato anche da Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Questa la probabile formazione portoghese:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, João Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão.