Ultimo giorno da rossonero per Kessie: i suoi numeri con la maglia del Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi, 30 giugno, è l'ultimo giorno da rossonero per Franck Kessie, uno dei maggiori protagonisti della cavalcata verso lo Scudetto, specialmente nelle ultime partite. L'ivoriano da domani sarà svincolato e con ogni probabilità si aggregherà al Barcellona con cui ha un accordo da tempo. Lo stesso Kessie nelle dichiarazioni post Reggio Emilia aveva di fatto salutato i colori rossoneri, soddisfatto per aver chiuso da vincente. Ecco i suoi numeri nelle 5 stagioni trascorse a Milanello. Tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Europa League e Champions, Kessie ha indossato la maglia del Milan in 223 occasioni, andando a segno per ben 37 volte e fornendo 16 assist. Per lui il coronamento della sua esperienza al Milan è arrivato lo scorso 22 maggio con la conquista del tricolore.