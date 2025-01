Un anno dalla morte di Riva: la Rai lo celebra con un podcast

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GEN - A un anno dalla morte di Gigi Riva - scomparso il 22 gennaio 2024 - la Rai celebra il campione azzurro con un podcast in sei puntate intitolato "Gigi Riva, mancino meraviglioso". Riva è tutt'ora il capocannoniere della nazionale con 35 gol in 42 presenze. L'uomo simbolo dello storico scudetto vinto dal Cagliari nel 1969/1970. Ed è stato uno dei più longevi e apprezzati dirigenti della nazionale. Il podcast "Gigi Riva, mancino meraviglioso", prodotto dalla Tgr Sardegna per RaiPlay Sound, è stato curato dai giornalisti Carlo Manca e Paolo Mastino della Testata Giornalistica Regionale della Rai ed è stato realizzato negli studi Rai di Cagliari (responsabile della produzione Francesco Pandolfi).

Il podcast ripercorre la vita di Riva, a un anno dalla morte, attraverso materiale degli archivi Rai e interviste inedite a ex compagni, dirigenti, giornalisti e ai due figli Nicola e Mauro. Quella che emerge è la figura di un uomo di sport probabilmente unico nel panorama italiano, che ancora oggi riesce ad affascinare e a farsi ammirare, ispirando tifosi e appassionati di calcio a tutte le latitudini. Nella prima puntata, intitolata "Mare e Sardegna", si racconta l'arrivo casuale di Gigi Riva sull'isola e i suoi primi anni a Cagliari. Il podcast sarà disponibile a partire dal 22 gennaio su RaiPlay Sound e sul sito della Tgr Sardegna www.tgr.rai.it/sardegna. (ANSA).