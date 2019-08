Un anno dalla tragedia: Antonini ricorda le vittime: "Mi porto Genova nel cuore"

Luca Antonini, ex rossonero ed ex genoano, è intervenuto su Instagram per ricordare le vittime della tragedia del crollo del Ponte Morandi: "Nel ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, voglio augurare alla città di Genova e ai genovesi un futuro piú prossimo di rinascita, crescita e prosperitá. E che il nuovo ponte possa segnarne l’inizio. Io mi porto Genova nel cuore".